Gylt, sviluppato e pubblicato da Tequila Works, è stata in passato la prima esclusiva Google Stadia che fece parlare molto di sé per le sue atmosfere cupe e da incubo, oltre che per le sue tematiche delicate come il bullismo. Un po’ Alan Wake e un po’ come qualunque altro stealth game, la produzione indipendente è finalmente disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.









La piccola Sally, alla ricerca della cuginetta Emily, entra in una scuola cupa e spaventosa, disseminata di segreti e misteri degni dei volumi di Piccoli Brividi. Al suo interno tanto sangue, un bel po’ di ansia, qualche spavento e tante situazioni che potrebbero mettere in panico anche i meno coraggiosi. La sua unica arma? Una torcia speciale che potrebbe ricordare a qualcuno lo scrittore più famoso del panorama videoludico che ha affrontato i demoni di Bright Falls.