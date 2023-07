Battlebit Remastered: record di vendite per il fenomeno di Steam

Battlebit Remastered, sviluppato da SgtOkiDoki (un team formato da tre persone), è attualmente il videogioco del momento sulla piattaforma di Valve. Ispirato ai primi Battlefield e ai Call of Duty più iconici sul mercato, questa produzione indipendente sta dominando la classifica di Steam e primeggiando davanti alle opere più iconiche del panorama videoludico.









Pubblicato il 15 giugno scorso, Battlebit Remastered ha raggiunto al momento un milione di giocatori, cioè un numero straordinario, considerando il successo di opere memorabili come Vampire Survivors rimaste per mesi nella top ten, intrattenendoli grazie al suo stile particolare e a alla sua grafica che potrebbe ricordare Minecraft e gli sparatutto in prima persona più significativi. Al momento è solo disponibile su PC, ma considerando il successo e le vendite sempre più in aumento, magari potrebbe sbarcare anche su console in futuro.