King of the Castle: ecco il nuovo aggiornamento

King of the Castle, sviluppato da Tributary Games e pubblicato da Team17, si aggiorna con un importante contenuto che potrebbe deliziare gli amanti degli intrighi e del mistero. Anche se potrebbe ricordare vagamente The Royal Court di Crusaders King III, l’ultimo DLC di Paradox Interactive rilasciato per la sua esperienza alto-medievale che ha affascinato i villici, gli appassionati di sempre e i neofiti a caccia di un’esperienza coinvolgente.









Democracy Manifest vede i giocatori riunirsi online con un massimo di 3.000 altri per guidare il destino di un regno fantasy immaginario e fare i conti con conseguenze insidiose e spesso esilaranti. L’aggiornamento introduce cinquantanove nuovi eventi nel gioco, tra cui la catena di eventi “L’erede legittimo” che introduce una potenziale storia di vendetta contro gli usurpatori del trono. Democracy Manifest inserisce l’introduzione di diverse funzionalità richieste dalla community come la possibilità per coloro che hanno acquistato King of the Castle di scegliere la regione cui unirsi. Inoltre, saranno disponibili nuovi schemi.