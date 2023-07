Sweet Transit: in arrivo il nuovo contenuto aggiuntivo

Sweet Transit, l’avventura ferroviaria sviluppata da Ernestas Norvaišas e pubblicata Team 17, si prepara ad accogliere un nuovo aggiornamento. Pubblicato il 27 aprile 2022 su PC, l’opera abbraccia il genere citybuilder, i tipici strategici e gestionali come Railway Empire.









L’aggiornamento Swift Expedition di Sweet Transit introduce anche una serie di miglioramenti della qualità della vita del gioco, inclusa una revisione completa dell’interfaccia utente del gioco, come raddoppiare la quantità di treni che i giocatori hanno in funzione in precedenza, oltre a un bonus di attrattiva naturale per gli insediamenti dei giocatori, ottenibile assicurandosi che i propri cittadini si trovino in prossimità di elementi di bellezza naturale come montagne, alberi, grandi specchi d’acqua e siepi e statue che possono essere posizionate intorno alle residenze.