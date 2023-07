Electronic Arts al lavoro su un videogioco di Black Panther

Electronic Arts ha confermato le indiscrezioni circolate l’estate scorsa annunciando di essere al lavoro su un videogioco con protagonista Black Panther. Il gioco è in sviluppo presso Cliffhanger Games, uno studio fondato due anni fa dal publisher statunitense guidato da Kevin Stephens, veterano dell’industria ed ex di Monolith Productions.

“Siamo impegnati a offrire ai fan un’esperienza a tema Black Panter autentica e definitiva, garantendo loro un controllo sulla narrazione mai visto in un videogioco story-driven,” ha dichiarato Stephens. “Wakanda è un sandbox per super eroi, puntiamo a sviluppare un mondo epico per i giocatori che amano Black Panther e vogliono esplorare il mondo di Wakanda tanto quanto noi.”

Il videogioco in lavorazione presso Cliffhanger Games sarà dunque un’action in terza persona fortemente incentrato sulla trama, tuttavia non si conoscono ulteriori dettagli. È probabile che ci vorrà un po’ prima che possa vedere la luce del sole.