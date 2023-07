Jay Watamaniuk lascia BioWare dopo oltre 20 anni nello studio

BioWare ha perso uno dei suoi veterani: si tratta di Jay Watamaniuk, senior writer con un passato di community manager e una carriera più che ventennale nello studio specializzato in videogiochi di ruolo.

Jay Watamaniuk ha lavorato in BioWare sin dal 2001, dapprima come community manager e successivamente come associate writer per il DLC Lair of the Shadow Broker di Mass Effect 2, un ruolo che ha mantenuto anche nello sviluppo dei capitoli successivi della serie. Ha poi contribuito allo sviluppo di Anthem prima di essere trasferito nel team di Star Wars: The Old Republic con il ruolo di senior writer. Il MMORPG è di recente passato nelle mani di Broadsword, tant’è che una parte degli sviluppatori di BioWare è stata trasferita presso questo nuovo studio, mentre alcuni sono stati licenziati.

Non è chiaro quali sia stato il destino di Watamaniuk, lo stesso autore non ha voluto precisare il motivo della sua fuoriuscita dall’organico di BioWare nel messaggio di addio scritto su Twitter.