Nintendo fa tappa all'Aquafan di Riccione

Nintendo sarà presente all’Aquafan di Riccione per due mesi di sfide e partite sotto l’ombrellone. L’appuntamento sarà tutti i giorni fino al 27 agosto, dalle ore 14:30 alle ore 18:30, nella Casetta Nintendo, dove si apriranno le porte ai più curiosi e agli appassionati di Nintendo Switch.

In questa area speciale, che permetterà a chiunque di vivere l’atmosfera Nintendo, è possibile trascorrere i pomeriggi estivi tra partite memorabili a Nintendo Switch Sports e Mario Strikers: Battle League Football, tra avventure in solitaria e di gruppo nei mondi di Super Mario 3D World + Bowser’s Fury e del più recente Kirby’s Return to Dream Land Deluxe e immersi nelle corse di Mario Kart 8 Deluxe. Inoltre, per sfruttare al meglio la portabilità di Nintendo Switch, nei weekend di luglio e dal 5 al 27 agosto, sempre dalle 14:30 alle 18:30, lo staff di Nintendo sarà in giro per il parco per far vivere ai visitatori, dovunque essi siano, l’esperienza della console ibrida.

Per finire, nelle due date del 24 Luglio e del 14 Agosto si celebrerà Super Mario, l’idraulico più famoso al mondo. Il costume character di Super Mario, con i suoi baffoni, la salopette e il cappello rosso, sarà presente ad Aquafan per salutare i piccoli e grandi fan, scattare foto insieme, e immortalare un momento speciale.