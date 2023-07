Dave the Diver: record di vendite per l'avventura oceanica

Dave the Diver, sviluppato e pubblicato da Mintrocket, è il nuovo videogioco del momento sulla piattaforma di Valve proprio come Battlebit Remastered. Per chi lo sentisse per la prima volta, si tratta di un’esperienza oceanica in cui si controlla il buon Dave, un sommozzatore che risolve misteri, adesca pesci e, nel frattempo, gestisce un ristorante di sushi, il tutto in un’avventura dinamica sospesa fra il videogioco di ruolo e il simulativo come Moonglow Bay.









Nella giornata odierna, il team indipendente ha fatto sapere che il titolo ha raggiunto un milione di giocatori, ottenendo un risultato stupefacente e inaspettato. Apprezzato con un punteggio favorevole su Metacritic e con l’accoglienza massima della critica, Dave the Diver è un’avventura in pixel art bidimensionale che sta conquistando un numero sempre più massiccio di giocatori. “Apprezzo moltissimo la community per essere attiva e fornire feedback cruciali”, afferma il direttore del gioco Jaeho Hwang.