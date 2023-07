Red Dead Online: in arrivo il nuovo bonus Naturalista

Red Dead Online, la versione multigiocatore in salsa Grand Theft Auto di Rockstar Games, aggiunge al pacchetto Naturalista dei contenuti aggiuntivi inediti che potrebbero deliziare gli appassionati della natura e dell’esperienza.









Moltissimi animali vivono attorno ai centri abitati in costante espansione, condividendone gli spazi con gli esseri umani. Mentre alcuni vedono queste splendide creature solo come fonti di approvvigionamento o indumenti per l’inverno, i Naturalisti adottano un approccio più premuroso verso la fauna che abita i cinque Stati. Il giocatore otterrà RDO$ e punti esperienza doppi dalle vendite di campioni da Naturalista, sugli eventi Free Roam in cui è necessario proteggere l’animale leggendario e tanto fino al 31 luglio. I Naturalisti più appassionati sono consapevoli che caccia e bracconaggio non sono gli unici modi per guadagnare da un incontro ravvicinato con animali selvatici, e lo sa soprattutto chi ha visitato Strawberry per acquistare il Set per la campionatura, in cui sono disponibili delle grandi ricompense per ricercare o proteggere la fauna della frontiera. Non c’è niente al mondo come trovarsi faccia a faccia con un lupo pietra di luna, un puma Sapa o un altro animale leggendario e dover sperare di farcela.