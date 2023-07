Naughty Dog: il co-presidente Evan Wells lascia lo studio

Il co-presidente di Naughty Dog Evan Wells ha annunciato che lascerà lo studio alla fine di quest’anno. “Ho sviluppato videogiochi per oltre trent’anni, e Naughty Dog è stata la mia casa per più della metà della mia vita!” ha dichiarato Wells nel suo messaggio di commiato.

In seguito a questo annuncio, Neil Druckmann ha presentato la nuova struttura di Naughty Dog. Lo stesso Druckmann diventerà co-head of studio assieme a Wells nel periodo che intercorrerà fino alla sua fuoriuscita dalla compagnia. Alison Mori diventerà studio manager e head of operations. Arne Meyer sarà head of culture and communications. Christian Gyrling sarà head of technology. Erick Pangilinan e Jeremy Yates rivestiranno i ruoli di co-head of the art departments. Infine Anthony Newman diventerà head of production and design.