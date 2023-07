First Playable 2023: grande successo per l'evento business

IIDEA ha diffuso i numeri di First Playable 2023, l’evento business per il settore dei videogiochi che si è tenuto la scorsa settimana a Firenze. Alla manifestazione hanno preso parte più di 500 professionisti provenienti da 180 studi di sviluppo italiani e 45 publisher e investitori da 12 Paesi.

Durante le due giornate si sono svolti oltre 1.100 meeting 1:1, offrendo agli sviluppatori italiani l’opportunità di discutere di potenziali collaborazioni con gli operatori internazionali presenti a Firenze. “Siamo molto soddisfatti per il successo della quinta edizione di First Playable, appena conclusasi nella meravigliosa città di Firenze. Quest’anno abbiamo registrato un’affluenza senza precedenti, segno evidente dell’importante fase di consolidamento che la scena produttiva dei videogiochi sta vivendo oggi nel nostro paese. Questo successo è un simbolo della forza e della vitalità dell’industria dei videogiochi in Italia” ha dichiarato Thalita Malagò, Direttore Generale di IIDEA. “IIDEA è particolarmente orgogliosa di come First Playable sia ormai diventato un appuntamento da non perdere non solo per la community di sviluppatori locali ma anche per publisher e investitori internazionali. L’evento rappresenta un’occasione unica per condividere idee, sviluppare nuove collaborazioni e mostrare al mondo l’innovazione e la creatività che è capace di esprimere l’industria dei videogiochi made in Italy”.

Ricordiamo che durante la manifestazione si è tenuta la cerimonia di premiazione degli Italian Video Game Awards che ha visto tERRORbane ricevere il riconoscimento di miglior videogioco italiano.