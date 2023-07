Gex Trilogy: i tre videogiochi stanno per tornare su PC e console

Limited Run Games ha annunciato Gex Trilogy, una raccolta contenente i tre videogiochi sviluppati originariamente da Crystal Dynamics con protagonista il loquace geco antropomorfo.









La raccolta include Gex, il sequel Gex: Enter the Gecko, e infine Gex 3: Deep Cover Gecko. Tutti e tre i platform tridimensionali sono stati rimaneggiati utilizzando il Carbon Engine, apportando aggiornamenti tecnici e il supporto a feature moderne. Per il momento non sono stati diffusi ulteriori dettagli.

Segnaliamo che Gex Trilogy uscirà prossimamente su PC, PS4, PS5, Xbox Series X|S e Nintendo Switch.