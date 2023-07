Silent Hill Ascension: Genvid Entertainment sarà al San Diego Comic-Con 2023

Silent Hill Ascension, la nuova produzione targata Genvid Interactive pubblicata da Konami, sin dal suo annuncio ha subito destato l’interesse degli appassionati di sempre e non solo. L’appuntamento è infatti fissato per il prossimo venerdì 21 luglio alle 11:30.









I fan potranno ascoltare figure di spicco di alcuni dei più importanti franchise horror e avventura, dando un’occhiata in anteprima ai progetti in arrivo. Konami Digital Entertainment e Bad Robot Games sveleranno nuovi dettagli sulla serie Silent Hill Ascension. Previsti un annuncio Gearbox Entertainment e uno speciale intervento da parte di Jim Lee proprio sulla prossima iterazione del brand. Genvid Interactive presenterà anche nuovi contenuti dedicati a Silent Hill Ascension, con i partecipanti che riceveranno un omaggio esclusivo del San Diego Comic-Con che verrà svelato durante il panel. Ancora non si conoscono le piattaforma su cui uscirà né la data di pubblicazione.