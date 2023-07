Testament: The Order of High Human è disponibile su PC e console

Testament: The Order of High Human, sviluppato e pubblicato da Fairyship Games, è disponibile a partire da oggi su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC. Sospesa fra The Elder Scrolls e Might and Magic, questa nuova produzione recensita dal nostro Brom porterà il giocatore in un universo fantasy in perenne conflitto.









Tradito da suo fratello, Arva, e privato dei suoi poteri mentre il mondo intorno a lui è immerso nell’oscurità e invaso da creature minacciose, Aran decide di riconquistare i suoi poteri e affrontare Arva per riportare Tessara al suo antico splendore. Lungo la sua strada migliorerà la sua spada, l’arco e le abilità magiche man mano che i giocatori inizieranno a sviluppare il proprio stile di combattimento unico.