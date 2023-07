Wild Hearts: disponibile il nuovo aggiornamento

Wild Hearts, sviluppato da Omega Force e pubblicato da Electronic Arts, si aggiorna con un contenuto aggiuntivo che ha ottenebrato la terra di Azuma. Tsukuyomi, un nuovo temibile Kemono, è arrivato e sembra nutrirsi non del filo celeste, ma dei raggi solari per alimentare i suoi attacchi. “Se riuscirete a sconfiggerlo, potrete forgiare nuovi set di armi e armature, ma lo “Spettro dell’Eclissi” si è certamente guadagnato il suo soprannome e non si abbatterà facilmente”, ha dichiarato il team.









L’aggiornamento vanta anche quattro nuove missioni di Caccia Seriale che riguardano esclusivamente i Kemono Potenti e Instabili e che metteranno alla prova i giocatori. Lo Tsukuyomi assorbe la luce per alimentare i suoi attacchi, raccoglie energia da cosa la circonda e l’unico modo per farlo barcollare è usare un Pounder, un Firework o un Karakuri. Insomma, non sarà affatto un’impresa semplice abbattere un avversario di questa caratura e magnificenza, tanto letale quanto affascinante. Per ulteriori dettagli, però, basta raggiungere questo link.