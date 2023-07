Exoprimal è disponibile da oggi

Sviluppato e pubblicato da Capcom, Exoprimal è da oggi disponibile su Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 e PC. Inoltre, è presente nel catalogo Xbox GamePass, il servizio della casa di Redmond che ha incluso altre nuove opere. Dopo lo straordinario successo di Street Fighter 6 e Resident Evil 4, ora è il momento di affrontare un’ondata di dinosauri in un’opera che promette massacri di ogni genere in una modalità cooperativa che promette molto divertimento.









Exoprimal ha inizio nel 2040, quando i dinosauri ricompaiono in tutto il mondo e minacciano l’esistenza dell’umanità. Per salvare la situazione, la potente Aibius Corp. schiera la sua intelligenza artificiale di nuova generazione Leviathan. Questa intelligenza artificiale è in grado di prevedere dove si verificheranno le infestazioni di dinosauri e di inviare gli Exofighter a proteggere le aree sensibili. Questi guerrieri indossano armature avanzate note come Exocorazze, che rappresentano la più grande speranza dell’umanità. La storia si svolge tre anni dopo, quando un’unità di pattuglia Exofighter chiamata Hammerheads si schianta su un’isola remota e Leviathan li impiega come cavie in un gioco mortale.

La competizione si snoda nella modalità di gioco principale, Dino Survival. In queste prove di combattimento, due squadre di cinque Exofighter si sfidano per completare vari obiettivi prima degli avversari, combattendo anche contro frotte di dinosauri. Le missioni Dino Survival cambiano da una partita all’altra in base alla progressione dei giocatori. Alcune partite mettono le squadre l’una contro l’altra, mentre altre richiedono che i rivali si uniscano per abbattere minacce importanti come il mostruoso Neo T. Rex.