Diablo Immortal: disponibile la nuova classe

La nuova classe di Diablo Immortal, la produzione mobile dedicata alla serie di Blizzard, è disponibile a partire da oggi. Il Cavaliere del Sangue porta alla luce un mostro che stava in agguato nelle ombre, in attesa di colpire l’intera Sanctuarium. Tutti i Cavalieri del Sangue sono addestrati in un antico stile di combattimento con la lancia padroneggiato dal loro Ordine, a Gea Kul, una delle capitali più importanti del mondo di gioco. Avendo una connessione eterea con gli altri membri, devono essere resilienti e combattere l’oscurità interiore con uno specifico rituale per trattenere il loro potere e continuare a sgominare con decisione le forze che minacciano Sanctuarium.

“È davvero elettrizzante poter finalmente introdurre il Cavaliere del Sangue a Sanctuarium e in Diablo Immortal,” ha detto Peiwen Yao, produttrice esecutiva. “Questa classe vampiresca porta con sé abilità da mischia ibride e dinamiche, dando la possibilità ai giocatori di scegliere tra attacchi fisici e la magia del sangue, oppure una via di mezzo tra le due cose! Non vediamo l’ora di scoprire che cosa saranno in grado di fare i giocatori con questo nuovo kit di abilità.”

Ecco le principali novità del personaggio:

Lama dell’Ombra : un attacco primario che può eseguire un fendente o lanciare un pugnale. Sciame di Pipistrelli: evoca uno sciame di pipistrelli che infligge danni e si muove a comando. Salasso: ruba salute ai nemici circostanti. Abominio: uccide i nemici e assorbire il loro sangue per diventare più potente, facendo ottenere le abilità Flusso di Sangue e Pugni Frantumanti. Spiedo: impala un nemico e stordisce quelli vicini. Nube Mefitica: nebbie oscure offuscano il campo visivo dei nemici.

Nuove meccaniche di combattimento: ogni set di armi fornisce una postura ed è possibile ottenere effetti delle posture diversi cambiando le armi durante il combattimento. Gli effetti delle posture sono bonus attributi con un beneficio temporaneo e un tempo di recupero di quindici-venti secondi quando la postura viene cambiata. Posture disponibili per ogni classe di Diablo Immortal.

