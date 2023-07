Jagged Alliance 3 è disponibile da oggi su PC e console

Jagged Alliance 3, la terza iterazione recensita dal nostro Emanuele Feronato, è disponibile su PC a partire da quest’oggi. Sviluppato da Haemimont Games e pubblicato da THQ Nordic, questa nuova opera del franchise segna il ritorno di un classico senza tempo rimasto per un periodo lunghissimo senza un nuovo capitolo che lo facesse riscoprire ai fan di sempre e non solo.









Il videogioco narra della nazione di Grand Chien, un Paese costantemente in guerra e afflitto da conflitti interni spesso incontrollabili. Un manipolo di eroi, comandati dal giocatore, è chiamato per risolvere i problemi e liberarlo dalla Legione, una forza paramilitare che non fa sconti a nessuno e ha poteri eccezionali nei confronti della popolazione. L’obiettivo? Trovare il presidente, fermare la Legione e dare dignità a una nazione che l’ha perduta da molto tempo.