EA Sports FC 24 celebra la Norvegia

Dopo la presentazione della copertina ufficiale e l’annuncio dell‘Ultimate Edition con i campioni passati e nuovi del calcio internazionale, EA Sports FC 24 omaggia la Norvegia con un trailer dedicato al Paese natio del fuoriclasse Erling Haaland, che al momento concorre per aggiudicarsi il pallone d’oro come vincitore dell’ultima Champions League.









La Norvegia, ribattezzata per l’occasione “Haa-Land”, dà il benvenuto ai giocatori appassionati del Gioco Più Bello del Mondo con una celebrazione dedicata all’attaccante del Manchester City. Fra i freddi fiordi norvegesi, la più belle cascate, i fiumiciattoli e le montagne, Erling Haaland è portato su un piedistallo come un vero monumento nazionale, tanto che il suo volto figura addirittura in un campo da calcio. Haaland rappresenta il futuro del calcio ed è perfetto per essere il protagonista di EA Sports FC 24, avendo avuto un enorme successo nella sua prima stagione nella Barclays Premier League e chiudendo come capocannoniere con trentasei gol. Haaland ha anche vinto la Scarpa d’Oro europea, assegnata al miglior marcatore di tutta Europa, e ha conquistato il triplete composto dalla Barclays Premier League, l’Emirates FA Cup e la UEFA Champions League con il Manchester City.