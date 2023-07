RATATAN è il nuovo videogioco musicale del creatore di Patapon

Hiroyuki Kotani, il creatore di Patapon, ha presentato il suo prossimo progetto: si tratta di RATATAN, un nuovo videogioco musicale di cui presto verrà lanciata una campagna di crowdfunding su Kickstarter.









Non sono stati diffusi ulteriori dettagli, se non che al progetto partecipano anche il producer Kazuto Sakajiri (The Eye of Judgment) e il compositore Kenmei Adachi (Patapon, LocoRoco).

Maggiori informazioni verranno svelate il prossimo 29 luglio, un paio di giorni prima dell’avvio della campagna di raccolta fondi. Il Kickstarter di RATATAN partirà il 31 luglio.