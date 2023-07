Xbox GamePass Core è in arrivo a settembre

Come evoluzione di Xbox Live Gold, ormai divenuto storia, Xbox GamePass Core è la sua naturale evoluzione pensata per i giocatori appassionati della casa di Redmond. Oltre a dare l’accesso al network di Xbox, Xbox GamePass Core includerà ben venticinque videogiochi al lancio previsto per il prossimo 14 settembre, oltre a offerte esclusivo, con il prezzario che si assesta sui 6,99 €, oppure 59,99 € ogni anno.









Con questo cambiamento, dunque, terminano i Games with Gold. Xbox ha ripensato come includere i contenuti in questo abbonamento, selezionando alcuni titoli dal catalogo Xbox Game Pass. Altri videogiochi saranno annunciati prima del 14 settembre e, inoltre, delle novità saranno comunicate due o tre volte l’anno. Ecco alcuni dei videogiochi in arrivo su Xbox GamePass Core:

Among Us

Descenders

Dishonored 2

DOOM Eternal

Fable Anniversary

Fallout 4

Fallout 76

Forza Horizon 4

Gears 5

Grounded

Halo 5: Guardians

Halo Wars 2

Hellblade: Senua’s Sacrifice

Human Fall Flat

INSIDE

Ori & The Will of the Wisps

Psychonauts 2

State of Decay 2

The Elder Scrolls: Online

Il 14 settembre i membri di Xbox Live Gold diventeranno automaticamente membri di Game Pass Core, senza alcuna variazione di prezzo e avranno accesso immediato alla nuova libreria. Anche le offerte e gli sconti per i membri Game Pass faranno parte di Xbox Game Pass Core, mentre i Games with Gold finiranno l’1 settembre. I giocatori potranno continuare ad accedere a tutti i giochi per Xbox One che hanno precedentemente riscattato tramite Games with Gold se rimangono membri di GamePass Core o GamePass Ultimate. Indipendentemente dallo stato dell’abbonamento, tutte le produzioni Xbox 360 riscattati in passato tramite i Games with Gold saranno conservati nella libreria del giocatore.