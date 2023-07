Survivor Castaway Island: Microids annuncia la collaborazione con Banijay Brands

Survivor Castaway Island, da non confondere con la pellicola che vede protagonista Tom Hanks e l’iconico pallone Wilson, è il nuovo videogioco di Microids ispirato allo reality show Survivor, giunto da pochissimo alla sua quarantaquattresima stagione e al suo venticinquesimo anniversario.

“Survivor è un format iconico, conosciuto e amato da moltissimi fan in tutto il mondo. Grazie alla sua portata di livello mondiale, Microids è un partner ideale per trasformare questa IP in un gioco originale e innovativo che ricrea l’esperienza di Survivor a casa”, ha detto Stephane Longeard, CEO di Microids.

Mentre ci si muoverà in un paesaggio insidioso, sarà meglio avere un buon istinto di sopravvivenza e un’ottima strategia per rimanere in gara, con ogni decisione che prenderai sarà cruciale. Sarà necessario essere astuti, strategici e spietati per superare gli avversari. Durante l’avventura, sarà necessario cercare risorse e stringere alleanze con altri naufraghi per sopravvivere. E si dovranno scegliere gli alleati con saggezza e guardarsi le spalle dai tradimenti. Nelle sfide di squadra o individuali, sarà necessario spingersi al limite per evitare di essere eliminato dall’isola. Una mossa sbagliata e l’avventura finisce. È in gioco la sopravvivenza e solo i più forti riusciranno ad arrivare alla fine.