Call of Duty incontra The Boys: al via la collaborazione

Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone daranno presto il benvenuto agli iconici personaggi di The Boys, la serie televisiva di successo targata Amazon Prime Video che sta ottenendo uno straordinario successo e un’ottima accoglienza dalla critica e dal pubblico.









La collaborazione, che vedrà protagonista anche Patriota, includerà gli eroi degli Stati Uniti d’America in tutto il loro splendore, pronti a seminare panico e distruzione nelle arene cooperative e nelle modalità del nuovo Call of Duty: Modern Warfare II e nel free-to-play Warzone. Anche se non è ancora chiara la data d’uscita effettiva, Activision ha fatto sapere che saranno inclusi anche Black Noir e Starlight. Ricordiamo che Call of Duty: Modern Warfare II e Warzone sono disponibili su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e PC.