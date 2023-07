Vampire Survivors: un documentario sul fenomeno di Luca Galante

Vampire Survivors è sicuramente uno dei videogiochi che ha influenzato la scena videoludica recente, per questo non stupisce che il team di Noclip abbia voluto confezionare un documentario sul “making of” del fenomeno ideato da Luca Galante.









Il video della durata di circa mezz’ora copre principalmente la genesi del progetto, con tanto di intervista al suo creatore. Nel documentario vengono illustrate le origini di Luca Galante, nato in Italia in un paesino vicino Roma e poi volato a Londra in cerca di uno sbocco nell’industria dei videogiochi. Qui ha lavorato dapprima in un fast food per poi approdare in una compagnia che si occupa di sviluppare software sul gioco d’azzardo.

Galante spiega che l’idea di sviluppare Vampire Survivors è nata dalla volontà di creare un framework da arricchire gradualmente con nuovi contenuti, puntando prima di tutto su un’idea di gameplay semplice e immediata. Il creatore ha dichiarato che si aspettava di raggiungere qualche centinaio di utenti pubblicando il gioco dapprima su itch.io e poi su Steam, ma mai avrebbe immaginato che avrebbe ottenuto tutto questo successo diventando di fatto un fenomeno globale, tanto da diventare addirittura il soggetto di una serie animata.

Il documentario si concentra anche sulla creazione dell’interfaccia, sul significato di alcuni personaggi e dei nomi delle armi, sul processo di sviluppo dei contenuti aggiuntivi e molto altro.