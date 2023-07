Cities: Skylines II, l'ultimo trailer è dedicato ai servizi cittadini

Paradox Interactive e Colossal Order hanno pubblicato un nuovo trailer di Cities: Skylines II dedicato ai servizi che i sindaci virtuali potranno (e dovranno) offrire ai loro cittadini.









Accanto alle scuole, le caserme dei vigili del fuoco, gli ospedali e le stazioni di polizia, in questo sequel del gestionale cittadino potremo erigere anche uffici del welfare e ripetitori telefonici per garantire servizi avanzati alle persone. Viene inoltre introdotta una funzione per ampliare gli edifici esistenti così da evitare di riempire la città di strutture tutte uguali.

Cities: Skylines II, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 24 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.