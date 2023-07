Lake: il DLC Seasons Greetings si mostra in un nuovo trailer

Lake, l’esperienza intimista sviluppata da Gamious e pubblicata da Whitetorn Games, si è mostrato in nuovo trailer dedicato, facendo conoscere più da vicino il fresco periodo invernale, più precisamente quello prossimo al Natale, in un periodo nel passato del padre della protagonista. Providence Oaks, che abbiamo conosciuto nei panni di Meredith Weiss, è ancora oggi un luogo del cuore per molti giocatori.









In questo nuovo trailer dedicato, infatti, sono mostrati gli effetti della neve e la cittadina imbiancata da una coltre nevosa che in questo periodo caldo e afoso a causa delle temperature alte, potrebbero far sognare chi sta boccheggiando a causa del caldo ormai da diversi giorni. Ricordiamo che Lake è disponibile su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.