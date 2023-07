Remnant 2: una panoramica sul gameplay e sul mondo di gioco

Mancano ormai pochi giorni all’uscita di Remnant 2, il nuovo action RPG a tinte soulslike targato Gunfire Games, ed ecco che lo studio di sviluppo e il publisher Gearbox hanno confezionato un video che offre una panoramica sia sul mondo di gioco che sul suo gameplay.









Questo sequel riprende quasi tutte le meccaniche del precedente Remnant: From the Ashes, pertanto offrirà livelli generati in maniera procedurale, una serie di archetipi di personaggi tra cui scegliere il proprio avatar, un vasto sistema di personalizzazione dell’equipaggiamento basato sulla raccolta di risorse e sul crafting, ma anche la possibilità di affrontare l’intera avventura in cooperativa.

Remnant 2 uscirà il 25 luglio su PC, PS5 e Xbox Series X|S.