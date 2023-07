Farming Simulator: presentata la seconda uscita del magazine ufficiale

Farming Simulator, l’iconico franchise di GIANTS Software, rende disponibile da oggi il secondo volume dell’esperienza farming per eccellenza. Per chi non lo sapesse, infatti, il team di sviluppo ha lanciato un magazine trimestrale che raccoglie tutte le tematiche più interessanti per gli appassionati di Farming Simulator. Oltre alla tecnologia e alle recensioni sui pack, la seconda uscita, disponibile da oggi, fornisce tanti articoli sulle nuove modalità competitive, interviste, una selezione top dei venticinque mod più popolari e un poster esclusivo.









“Dato che siamo anche un editore, oltre a sviluppare il gioco, ci teniamo molto anche a tutti gli aspetti legati ad esso,” commenta Boris Stefan, Head of Publishing. “Il magazine ci dà modo di farci conoscere anche in edicola con gli stessi caratteri distintivi del gioco Farming Simulator: intrattenimento e relax”. Farming Simulator 22 è disponibile per PC, Mac, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 5 e Xbox One.