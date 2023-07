Figment 2: Creed Valley arriverà su Xbox GamePass

Assieme alla sfilza di giochi inclusi nel catalogo di Xbox GamePass, l’apprezzato servizio della casa di Redmond, c’è anche Figment 2: Creed Valley, l’ultima produzione di Bedtime Digital Games, il team danese celebre per la prima iterazione della serie che ha ottenuto un notevole successo. Il suo approdo, infatti, è fissato proprio per il 20 luglio (domani, in sostanza).









Sogni, realtà illusorie e un pagliaccio che scombussola la mente e non solo: è questo che aspetta i giocatori che esploreranno la parte più sensibile della mente dedicata alle Aspirazioni nei panni di Dusty e Piper (già, c’è anche la componente cooperativa locale), i due protagonisti di questa avventura intimista che guarda alle emozioni con sensibilità e dolcezza. Forte di tematiche importanti, sorretta da inoltre da momenti comici e toccanti, la storia di Figment 2: Creed Valley potrebbe far sognare a occhi aperti tutti coloro che cercano un’esperienza non troppo impegnativa che richiede poco tempo per essere completata.