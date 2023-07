Fruitbus: annunciato il nuovo videogioco degli autori di Mosaic

Sviluppata dal team indipendente Krillbite Studio, Fruitbus è una produzione indipendente che arriverà nel 2024 su console e PC. Dalle menti dietro Among the Sleep, Mosaic e Sunlight arriva una nuova avventura di food truck culinario in cui puoi cambiare il mondo, una mela alla volta.









“È una bella sensazione essere uno dei creatori di Fruitbus”, ha dichiarato Tobias, CEO di Krillbite. “Sto lavorando per perfezionare i miei frullati e non vedo l’ora di vedere cosa creeranno i giocatori quando Fruitbus verrà lanciato il prossimo anno”. Un viaggio di sapori e amicizie attende i giocatori in Fruitbus, dove dovranno esplorare un nuovo mondo aperto dove il gusto è tutto, con un food truck completamente personalizzabile, in cui si potranno creare nuovi piatti e dare da mangiare a nuovi amici per sbloccare storie e ricordi unici, cercando ingredienti freschi per nutrire pance e anime con un’abbondanza di pasti cucinati in casa.