Wayfinder in uscita ad agosto in Accesso Anticipato

Digital Extremes e Airship Syndicate hanno annunciato la data di uscita in Accesso Anticipato di Wayfinder, l’action RPG online diretto da Joe e Steve Madureira.









Questa la descrizione ufficiale del gioco: “Il Mondo di Evenor è in frantumi. Sfrutta il potere del Wayfinder per Controllare il Caos che ha invaso il tuo mondo. Collabora con gli amici per rafforzare i tuoi poteri e controllare le tue avventure online con una vasta selezione di modificatori di personalizzazione mentre esplori un mondo immersivo, raccogli materiali preziosi e costruisci oggetti!”

Wayfinder sarà disponibile dal 15 agosto su PC (Steam), PS4 e PS5. Per accedere all’Accesso Anticipato è necessario acquistare un Founder’s Pack che dà accesso a oggetti di personalizzazione estetica esclusivi.