Diablo IV: disponibile da oggi "La Stagione degli Abbietti"

Diablo IV continua a stupire gli appassionati della serie Blizzard e non solo, rimpinguandosi quest'oggi con un nuovo contenuto aggiuntivo che potrebbe espandere ulteriormente le ore di gioco all'interno di Sanctuarium e nel suo mondo infernale. Recensito dal nostro Ale Alosi, "La Stagione degli Abbietti" racconterà di un nuovo conflitto scatenato da Lilith stessa, concentrata a buttare ulteriormente il mondo in un caos senza fine capace di prosciugare la bontà di qualunque essere vivente.









A Sanctuarium si potranno affrontare i nuovi mostri Abietti e allearsi con un ex sacerdote della Cattedrale della Luce, Cormond, per catturarne i cuori e sfruttare il loro potere a proprio vantaggio. A partire da questa Stagione, prende il via anche il primo Percorso Stagionale con il Pass Battaglia, in cui chiunque potrà ottenere Favore e potenziamenti stagionali semplicemente giocando, oppure oggetti cosmetici scegliendo di acquistare la componente a pagamento del Pass Battaglia.