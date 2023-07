The Sims 4: disponibile il pacchetto espansione "Vita del ranch"

The Sims 4, sviluppato da Maxis e pubblicato da Electronic Arts, è ormai un videogioco storico in piedi dal 2014, anno della sua pubblicazione. Dopo tanti contenuti aggiuntivi, infatti, da ieri è disponibile il DLC dedicato alla classica vita da ranch che chiunque sogna. Sia chiaro, niente che possa lontanamente ricordare Yellowstone con Kevin Costner, purtroppo, nonostante si respiri l’aria del Montana da ogni poro. Anche se, ovviamente, il pacchetto espansione non è propriamente dedicato allo Stato americano.









Non c’è sensazione più appagante del tornare alla propria casa su un lembo di terra ispirato al Far West americano. I giocatori possono esplorare l’ambientazione rustica e costruire la propria vita ideale in un ranch. Che si tratti di una stalla abitata da una miriade di amici animali o di una tranquilla capanna nella prateria, ogni istante non mancherà di sembrare autentico e significativo. In The Sims 4 Vita nel Ranch, i giocatori hanno l’opportunità di allevare, addestrare e stringere legami speciali con cavalli maestosi, oltre che di innamorarsi di adorabili mini capre e mini pecore. Potete sellare i vostri cavalli e vagare per la cittadina per imparare tutto sulla vita di campagna grazie alla gente del posto. Ricordiamo che The Sims 4 è disponibile per PC (Steam), PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S e Xbox One.