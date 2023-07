Endless Dungeon: ecco rivelato Comrade

In occasione della Endless Summer dedicata a Endless Dungeon di Amplitude Studios, il team francese ha presentato Comrade, un nuovo personaggio dedicato alle avventure spaziali che i giocatori vivranno a breve su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC. Comrade Oruz è un Remnant: un organismo artificiale creato per servire i misteriosi esseri antichi noti come Endless. I Remnant avevano il titolo formale di “balivo”, ma venivano utilizzati per portare a termine qualsiasi tipo di compito e, secondo le voci, la vita di qualsiasi tipo di creatura, essendo poco più che assassini sopravvalutati. Dopo che gli avvenimenti sulla Stazione hanno lasciato Oruz “fuori servizio”, per millenni non ha potuto fare altro che aspettare di essere riparato, mentre pensava a cosa gli capitasse attorno.









Comrade è un aggiustatutto di prima categoria, capace di creare e riparare torrette che aiuteranno i giocatori a difendere i cristalli. Ecco le sue principali abilità:

Alle armi! (Passiva): questo eroe può riparare Terminali di ricerca e Generatori di Risorse spingendoli

(Passiva): questo eroe può riparare Terminali di ricerca e Generatori di Risorse spingendoli Torretta Comrade (abilità speciale): crea una torretta d’attacco di fronte all’eroe

(abilità speciale): crea una torretta d’attacco di fronte all’eroe Rivoluzione (definitiva): trasforma temporaneamente l’arma dell’eroe in una torretta fissa