Tencent diventa l'azionista di maggioranza di Techland

Tencent sta per diventare l’azionista di maggioranza di Techland, lo studio polacco autore dei due Dying Light, di Dead Island e di Call of Juarez: Gunslinger, giusto per citare alcuni dei suoi videogiochi più famosi.

A darne notizia ci ha pensato direttamente Pawel Marchewka, il CEO di Techland, il quale ha voluto precisare che lo studio manterrà la titolarità delle sue proprietà intellettuali, continuerà a operare con piena libertà creativa e nel modo che la compagnia riterrà più giusto. Marchewka ha poi affermato che continuerà a rivestire il ruolo di CEO.

Quella di Techland è solo l’ultima delle operazioni di espansione portate avanti da Tencent: ricordiamo che il colosso cinese ha investimenti in decine di compagnie di sviluppo e produzione di videogiochi, da FromSoftware a Tequila Works, passando per Sumo, Bloober Team e Stunlock Studios, senza dimenticare che la compagnia possiede il 100% di Riot Games e il 40% di Epic Games.