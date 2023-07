Cities: Skylines II, in video i servizi idrici ed elettrici

Dopo aver illustrato i servizi cittadini dedicati a salute, sicurezza e istruzione, Colossal Order e Paradox Interactive hanno confezionato un nuovo trailer di Cities: Skylines II incentrato sui servizi idrici ed elettrici.









In questo nuovo gestionale bisognerà costruire la propria città tenendo bene a mente il fabbisogno elettrico dei cittadini. Per farlo sarà necessario realizzare linee di bassa tensione che verranno buttate giù con la costruzione di strade, trasformatori per il passaggio da alta a bassa tensione, e linee dell’alta tensione collegate alle centrali elettriche o alle città vicine. Sul versante idrico, invece, sarà possibile attingere alle falde acquifere sotterranee oppure alle fonti d’acqua dolce come fiumi e laghi, ma bisognerà anche realizzare impianti fognari e di pulizia delle acque sporche, così da limitare al minimo l’impatto ambientale.

Cities: Skylines II, lo ricordiamo, sarà disponibile dal 24 ottobre su PC, PS5 e Xbox Series X|S.