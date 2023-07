Mr Run and Jump è in uscita oggi su PC e console

Progettato nel 2021 per Atari, Mr Run and Jumps sbarca oggi su PC e console. Sviluppato da Graphite Lab, si tratta di un platform dai coloro fosforescenti e che promette tantissime ore di gioco. Mr Run and Jump, infatti, combina una piacevole azione platform con controlli precisi e fluidi. Il design dei livelli, a detta del team, richiede tanto impegnato per via del suo ritmo incalzante, nonché concentrazione, offrendo una notevole rigiocabilità grazie alla presenza di collezionabili, sfide e prove a tempo.









Catapultato nei meravigliosi Regni dei Colori, il protagonista Mr Run and Jump si imbarca in una frenetica e fluorescente avventura per sconfiggere il minaccioso Void e soccorrere Leap, il suo amico a quattro zampe. Questo titolo richiede ai giocatori l’utilizzo del proprio ingegno, oltre che la sola destrezza. Mr. Run and Jump presenta controlli precisi, un gameplay fluido e un design dei livelli free-flow, che lo rendono un sogno per tutti gli speedrunner. Corri, salta, sfreccia e rotola in luoghi difficili da raggiungere per recuperare i collezionabili, oppure regolando il livello di difficoltà con l’Assistenza Dinamica per godere di un’esperienza più accessibile e dal ritmo più rilassante.