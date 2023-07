Cantata: annunciata la data d'uscita

Cantata, sviluppato da Afterschool Studio e pubblicato da Modern Wolf, è un nuovo videogioco di strategia in tempo reale in uscita su PC il prossimo 15 agosto 2023. Ispirato a Dune, l’iconico videogioco collegato alla magnifica serie sci-fi creata da Denis Villenueve, Cantata promette di offrire scenari spaziali e pianeti tutti da visitare e vivere pienamente e in modo appagante.









Macchine, tecnologie aliene, soldati agguerriti e molto altro: questo aspetta i viaggiatori in un mondo dal fascino irresistibile, nonché capace di offrire tante sfide e ore di appagamento, capaci al contempo di proporsi a una larghissima fetta di persone appassionate e non solo delle opere strategiche più iconiche del panorama videoludico. Anche se ancora è un mistero un eventuale pubblicazione su console, c’è da dire che dipenderà molto del successo della versione PC.