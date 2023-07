EA Sports FC 24 celebra Gianluca Vialli

Gianluca Vialli, icona della Juventus e della Nazionale italiana, è protagonista delle celebrazione di EA Sports FC 24 dedicata alla sua memoria dopo aver omaggiato Erling Haaland, il campione del Manchester City che si è aggiudicato recentemente la UEFA Champions League. In aggiunta a Gianluca Vialli, però, figurano anche altri campioni del Gioco Più Bello del Mondo come Alex Scott, Carlos Tevéz, Wesley Sneijder e Bixente Lizazu.









Sportività, determinazione, coraggio, positività e resilienza sono solo alcune delle molte qualità per le quali Gianluca Vialli era amatissimo. In accordo con la famiglia Vialli, EA Sports FC celebrerà la sua memoria attraverso una serie di iniziative realizzate in collaborazione con la Juventus.. In partnership con Marvel Entertainment, Vialli verrà anche illustrato in un artwork ispirato ai Supereroi Marvel, che lo immortalerà come una leggenda del gioco e un esempio e modello da seguire. Oltre a includerlo nel gioco, EA Sports svelerà un progetto di calcio di base in onore di Gianluca Vialli quest’autunno attraverso il programma EA Sports FC FUTURES, un piano su scala globale per investire in modo significativo nel calcio delle comunità locali, con l’obiettivo di far crescere la passione per il gioco in tutti.