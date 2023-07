CD Projekt RED conferma il licenziamento di circa 100 persone

CD Projekt RED ha annunciato l’ennesima riorganizzazione interna che si concretizzerà con il licenziamento di circa 100 persone. La notizia è stata data direttamente da Adam Kiciński, il CEO della compagnia polacca.

“Non c’è un modo facile per dirlo, ma abbiamo troppo personale,” si legge nel comunicato stampa. “Abbiamo persone di talento che stanno per finire i loro incarichi e — basandoci sul fabbisogno dei progetti attuali e futuri — sappiamo già di non avere altre opportunità per loro durante il prossimo anno. Per questo dobbiamo licenziare circa 100 persone, il 9% del team.” Kiciński spiega che questa operazione non sarà immediata, bensì verrà portata avanti gradualmente fino al primo trimestre del 2024: “Per spirito di trasparenza abbiamo deciso di comunicarlo adesso.”

Si tratta della terza riorganizzazione in tre mesi: lo scorso maggio sono stati licenziati circa la metà dei dipendenti di The Molasses Flood, lo studio che sta sviluppando lo spin-off multiplayer di The Witcher, mentre a giugno è toccato a una trentina di sviluppatori al lavoro su Gwent.