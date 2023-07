OldSchool RuneScape: Desert Treasure II The Fallen Empire è il prosieguo diretto di un classico senza tempo disponibile su PC a partire da quest’oggi. L’originale Desert Treasure è stato lanciato nel 2005, introducendo un’intera generazione di giocatori ai Mahjarrat e alle loro missioni principali e secondarie dedicate.









In Desert Treasure II The Fallen Empire, infatti, i giocatori si imbarcheranno in un’epica missione mentre viaggiano attraverso quattro nuove aree, combattendo contro nuovi temibili boss per ottenere l’accesso a un antico caveau e alle grandi ricchezze che si trovano al suo interno. Tuttavia, l’apertura del caveau ha il potenziale per cambiare Gielinor per sempre. Desert Treasure II ricompenserà i giocatori con quattro nuovi anelli best-in-slot per aumentare la forza, le abilità a distanza, la magia e il corpo a corpo, oltre a un Ancient Sceptre completamente potenziato che diventa più forte con ogni boss sconfitto. Ogni boss lascerà anche cadere uno dei quattro pezzi di un’esclusiva ascia a due mani per abbattere i nemici più duri.