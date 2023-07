EA Sports FC 24: svelati altri cinque eroi

EA Sports FC 24, il prossimo videogioco sportivo targato EA Sports ed Electronic Arts, è in arrivo a settembre e sta già tanto facendo parlare di sé. Dopo la celebrazione per il campione della Juventus Gianluca Vialli e per Erling Haaland, il campione del Manchester City, il team statunitense ha svelato altri nuovi eroi che si aggiungono già a un ottimo roster di campioni del mondo del calcio.









Stiamo parlando di Nwankwo Kanu, Tomáš Rosický, John Arne Riise, Nadine Keßler e Ludovic Giuly, ovvero dei campioni del Gioco più Bello del Mondo conosciuti per i loro record sportivi e, soprattutto, per aver militato con maglie diverse nel corso dei loro storici. Ricordiamo che EA Sports FC 24 uscirà su PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, PC e Nintendo Switch.