Quantum Error: gli sviluppatori cancellano la versione PS4

TeamKill Media ha fatto sapere di aver cancellato la versione PS4 di Quantum Error, sparatutto a tinte horror che metterà i giocatori nei panni di un capitano dei vigili del fuoco impegnato a rispondere a una richiesta di soccorso in una stazione di ricerca.

Intervenendo su Twitter, gli sviluppatori spiegano che “non c’è modo di realizzare una versione PS4 all’altezza di quella PS5. Una versione PS4 richiederebbe troppi downgrade e modifiche agli asset, all’illuminazione e a molto altro per poter funzionare.” Il team punta il dito verso le differenze di memoria e contro il lento hard disk meccanico, i quali non garantirebbero la giusta esperienza di gioco per l’utenza PS4.

Quantum Error sarà dunque disponibile in esclusiva temporale sulla sola PS5, per raggiungere in seguito Xbox Series X|S e PC. Per ora non si conosce ancora la data di uscita.