Destiny 2: Bungie insignita dell'Accessibility Award

Per aver promosso un sostanziale avanzamento nell’accessibilità nei videogiochi con Destiny 2, Bungie ha ottenuto l’Accessibility Award durante il Games for Change Festival 2023 che si è tenuto al Times Center di New York. Il premio è stato accettato dall’associazione Accessibility at Bungie.

Da tempo, infatti, l’associazione di inclusione, diversità ed equità promossa da Bungie si impegna a identificare e abbattere barriere per assicurarsi che i videogiochi sviluppati dalla compagnia possano essere fruiti da tutti. “Attraverso aggiornamenti continui, risorse comprensive e documentazioni approfondite, Bungie è sempre al lavoro per implementare opzioni di accessibilità per sempre più giocatori,” si legge nel comunicato stampa ufficiale.