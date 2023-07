Baldur's Gate III: Maggie Robertson presterà la sua voce a un personaggio

Baldur’s Gate III, il gioco di ruolo sviluppato da Larian Studios in uscita su PC e PlayStation 5 (ricordiamo che sulla console di Sony verrà reso disponibile a partire dal 6 settembre), è ormai atteso dagli appassionati del genere fantasy e dei giochi di ruolo ormai da diversi anni, da quando fu pubblicato in Accesso Anticipato su Steam. Dopo tante dichiarazione riguardanti la sua lore, il mondo di gioco, la vastità delle missioni secondarie e delle aggiunte notevoli, l’opera di Larian Studios si prepara all’occasione in grande spolvero, lasciando trapelare una notizia interessante su uno dei personaggi al suo interno.









Ci riferiamo, a tal proposito, all’attrice e doppiatrice Maggie Robertson, già presente in Resident Evil: Village, recensito dal nostro Kommissario, nei panni della letale e vampiresca Lady Dimitrescu. Nella nuova produzione in cui è coinvolta, però, presterà la voce alla bella Orin la Rossa. Praticante nell’arte di infliggere dolore e grande maestra dell’omicidio, Orin ha ucciso per molti anni ed è attualmente braccata e in costante fuga. Grazie in parte alle sue capacità di mutaforma, che le consentono di assumere la forma di chiunque, da animale, sue conoscenze e persino nobili e contadini. “Orin è, affettuosamente, scioccata”, dice Robertson, “Non sai quando apparirà, non sai in che forma sarà, è incredibilmente intelligente”.