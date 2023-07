Broforce Forever arriverà ad Agosto

Broforce Forever, sviluppato da Free Lives e pubblicato da Devolver Digital, arriverà su PlayStation 5, PlayStation 4, PC, Nintendo Switch e su Xbox One, e dal Day One anche su Xbox GamePass, in una versione totalmente rivista e migliorata. L’aggiornamento finale offre una campagna migliorata e ampliata con nuovi sblocchi, insieme a sei nuovi fratelli ultra patriottici, quattro nuovi livelli di sfida che diffondono la democrazia e la massima espressione della potenza militare: correzioni di bug.









Un Bro diventa una forza solo quando si confronta con coloro che cercano di distruggere le loro libertà, e in Broforce Forever i terroristi sono ancora più determinati a cancellare la democrazia. Motorcycle Maniacs cercherà di investirti o esplodere in modi che possono davvero rovinarti la giornata. I cattivi ossessionati dalle munizioni ora hanno anche accesso a postazioni di mitragliatrici estremamente grandi che spareranno raffiche di proiettili contro te e i tuoi compagni Fratelli, mentre gli appassionati di aviazione trasportano truppe e sparano bazooka dall’alto nei loro nuovi dirigibili che evitano la libertà.