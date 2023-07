Electronic Arts: Samantha Ryan lascia la compagnia

Ennesima ristrutturazione in quel di Electronic Arts dopo la divisione in EA Sports ed EA Entertainment avvenuta il mese scorso. Questa volta tutto è scaturito dall’addio di Samantha Ryan: l’ormai ex general manager di EA ha deciso di lasciare la compagnia per esplorare nuove opportunità lavorative.

Stando a quanto dichiarato da un portavoce di Electronic Arts alla redazione di VentureBeat, le responsabilità in passato accentrate nella figura della Ryan sono state divise tra due persone. Laura Miele, già presidente di EA Entertainment, sarà direttamente responsabile di EA Motive, Cliffhanger Games (al lavoro su Black Panther), e BioWare. Rachel Franklin, invece, supervisionerà sia Maxis che Full Circle (al lavoro su Skate). La Franklin è inoltre stata promossa al ruolo di vice presidente senior e general manager della nuova divisione Lifestyle Entertainment.