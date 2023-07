Games With Gold: in arrivo i giochi di Agosto

Anche se a breve Games With Gold verrà sostituita da Xbox GamePass Core, il servizio non se ne andrà senza prima lasciare i suoi giochi gratis a tutti gli abbonati al servizio storico della casa di Redmond. In tal senso, i giochi di Agosto 2023 saranno gli ultimi in assoluto per quanto riguarda Games With Gold per come lo conosciamo.

In arrivo proprio quest’oggi, le produzioni interessate sono Blue Fire e Inertial Drift. Entrambi i videogiochi saranno riscattabili a partire da quest’oggi fino al 1 Settembre 2023. Il 14 Settembre, inoltre, il servizio si trasformerà e muterà in Xbox GamePass Core. Pubblicato da Graffiti Games nel 2021 e sviluppato da ROBI Studios, questo metroidvania s’ispira ai capostipiti del genere come Hollow Knight e lo stesso Metroid. Inertial Drift, invece, sembra proprio il Fast & Furious che tutti vorrebbero, ma formato videogioco, in cui sarà necessario prendersi il tempo giusto per eseguire dei drift e vincere più gare possibili.