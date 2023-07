EA Sports FC 24: al via la partnership con Pallone d'Oro

EA Sports FC 24, sviluppato da EA Sports e pubblicato da Electronic Arts, si appresta ad accogliere il magnifico trofeo dedicato alla Modalità Carriera. Dopo le celebrazione per il campione Gianluca Vialli e gli storici giocatori che figureranno nell’esperienza calcistica, EA Sports aggiunge qualcosa di mai visto prima neppure all’interno di FIFA.









Le nuove caratteristiche delle modalità Carriera Giocatore e Carriera Allenatore in EA SPORTS FC 24 aiuteranno i giocatori a controllare ancora meglio il loro destino calcistico. Realizzare un’incredibile stagione individuale nella modalità Carriera Giocatore attiverà la nuova animazione del Pallone d’oro. David Jackson, VP of Brand, EA SPORTS FC, ha affermato: “Siamo entusiasti di portare il Pallone d’oro™ all’interno di EA SPORTS FC. L’inclusione di questi trofei iconici nel gioco promuove il nostro impegno per fornire ai giocatori le esperienze calcistiche più autentiche e stimolanti possibili”.

Kevin Benharrats, CEO of Amaury Media, ha commentato: “È stato un piacere collaborare con i team marketing di EA. Siamo orgogliosi di questa nuova partnership per il Pallone d’oro, speriamo che contribuisca al successo di EA SPORTS FC”.