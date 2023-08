Baldur's Gate 3: il cross-play potrebbe arrivare dopo il lancio

Larian Studios ha sviluppato Baldur’s Gate 3 affinché sia possibile affrontare l’intera avventura in cooperativa con gli amici, tuttavia questi devono tutti possedere il gioco sulla medesima piattaforma per partecipare a una sessione multiplayer. Non stupisce, quindi, che in molti stiano chiedendo a gran voce l’implementazione del cross-play per permettere ai possessori di Baldur’s Gate 3 su PC e su PS5 di giocare insieme.

Purtroppo il cross-play non sarà presente al lancio, tuttavia in una recente intervista Larian non ha escluso la possibilità che questa feature possa essere introdotta successivamente. Gli sviluppatori fanno sapere che all’uscita sarà disponibile la funzionalità di cross-save, la quale permette di trasferire i salvataggi dalla versione PC di Baldur’s Gate 3 a quella per PS5 (e viceversa).

Ricordiamo che Baldur’s Gate 3 uscirà prima su PC, il 3 agosto, per poi approdare su PS5 il successivo 6 settembre.